「PGA」が企画・製造・販売まで手掛ける、スマートフォンアクセサリーブランド「Premium Style」そんな「Premium Style」から、ディズニーキャラクターデザインの「スマートフォン ショルダーポーチ」が登場！今回は「ミッキーマウス」「ミニーマウス」『101匹わんちゃん』「ディズニー マリー」デザインの4種がラインナップされています☆ PGA ディズニーキャラクター「スマートフォン ショルダーポーチ」  価格：