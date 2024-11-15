「PGA」が企画・製造・販売まで手掛ける、スマートフォンアクセサリーブランド「Premium Style」そんな「Premium Style」から、ディズニーキャラクターデザインの「スマートフォン ショルダーポーチ」が登場！今回はディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」デザインのショルダーポーチを紹介していきます☆ PGA ディズニー&ピクサー「トイ・ストーリー」スマー