歌手・華原朋美（５０）が１５日、都内で、１６日に初日を迎える７年ぶりの全国ツアー「ＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２４−２０２５〜♡ＬＯＶＥＩＳＢＥＳＴ♡〜」の取材会を行った。同ツアーは、自身最多公演数となる全国２０都市２３公演を開催。神奈川・関内ホールを皮切りに来年６月下旬まで全国を飛び回る。華原はシックな黒のスーツで登場。取材会直前には代表曲「Ｉ’ｍｐｒｏｕｄ」を熱唱した。華原は