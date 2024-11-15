[北京 １５日 ロイター] - 中国は１５日、南シナ海にある係争中の仁愛礁（フィリピン名アユンギン礁、英語名セカンド・トーマス礁）に座礁している艦船「シエラマドレ号」にフィリピンが補給物資を送ったと明らかにした。フィリピン沿岸警備隊は声明で、シエラマドレ号の人員を交代させ、同艦に物資を送ったと説明した。中国は南シナ海のほぼ全域の領有権を主張しており、シエラマドレ号は「違法に」座礁したと見なしている。