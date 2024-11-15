【アミューズメントエキスポ2024】 11月15日～16日 開催 開催場所：東京ビッグサイト 東5・6ホール ※11月15日はビジネスデー 11月15日より16日まで開催のイベント「アミューズメントエキスポ2024」プライズフェア内コナミアミューズメントブースにて、野球ゲーム「パワフルプロ野球