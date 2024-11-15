【宝多六花】 2025年5月 発売予定 11月15日 予約受付開始 価格：14,700円 ルミナスボックスは、1/7スケールフィギュア「宝多六花」を2025年5月に発売する。価格は14,700円。11月15日から予約受付を開始した。 本製品は劇場アニメ「グリッドマン ユニバース」に登場する「宝多六花」を劇場版衣装と共に立体化したもの。