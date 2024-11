PLAZA THE BEST HIT COSMETICS 2024にて、韓国コスメブランド「BANILA CO(バニラコ)」のクッションファンデーション『バニラコ カバーリシャス アルティメット ホワイトクッションの19 ライト』がファンデーション部門で1位に選ばれました。今回は、そんなクッションファンデーションの魅力を紹介していきます。 【バニラコ】ファンデーション部門で1位を受賞 価格:2,970円(税込) PLAZA THE BEST H