東京・中野区で11日、住宅街で他人の自転車を持ち去る男が現れた。スウェット姿にサンダルという軽装で現れた男は、自分が乗ってきた自転車を乗り捨て、被害者の自転車にそのまま乗って走り去ったという。男の不可解な行動…自転車“乗り捨て”盗難東京・中野区で11月11日午前5時半過ぎ、早朝の住宅街でカメラが捉えたのは、他人の家に置いてある自転車を持ち去る男だ。男は、スウェット姿にサンダルという軽装で現れ、家の前に止