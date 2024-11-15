トランプ次期米政権の司法長官に指名されたマット・ゲーツ元下院議員は、中米エルサルバドルの悪名高いテロリスト収容施設に感銘を受けているようだ/CNN via CNN Newsource（ＣＮＮ）トランプ次期米政権の司法長官に指名されたマット・ゲーツ元下院議員は、中米エルサルバドルの悪名高いテロリスト収容施設に感銘を受けているようだ。今年７月、下院議員として現地を視察したゲーツ氏は、声のよく響く施設内の通路に立ち、「大変多