Steve HollandNichola Groom[パームビーチ（米フロリダ州） １４日 ロイター] - トランプ次期米大統領は１４日、新政権の内務長官にノースダコタ州のダグ・バーガム知事（６８歳）を起用する方針を固めた。１５日に正式発表する。フロリダ州の別荘マールアラーゴで開いた祝賀会で述べた。バーガム氏はソフトウェア会社の元幹部で、資産家として知られる。共和党の大統領候補指名争いでトランプ氏に対抗して出馬したが、支持