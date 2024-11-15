念願だった初めてのお花見。北欧女子が感激した日本の桜スウェーデン人漫画家必携！「一番大事」と力説するキッチン道具とは／北欧女子オーサが見つけた日本の不思議4（1）日本で活動するスウェーデン人漫画家のオーサ・イェークストロムさん。子ども時代に日本のアニメに触れ、念願の初来日は2003年。その後日本語学校に通うための長期滞在などを経て、2011年に日本への移住を果たしました。外国人であるオーサさんの率直な視点か