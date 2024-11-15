2024年11月16日(土)〜2025年1月13日(祝)の期間中、広島県内No.1のスケールを誇る遊園地「みろくの里」で、毎年好評のウィンターイルミネーション「キラメキノセカイ ―ありがとうの贈り物―」が開催される。【写真】博多 金菜亭のラーメン1989年に開園し、“レトロ遊園地”として人気のみろくの里。なかでも、冬の遊園地を彩るイルミネーションのカウントダウンを演出する花火エンターテインメント「MIROKU THE SHINEWORKS」は、初