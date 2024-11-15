１５日のフジテレビ「ぽかぽか」は、「踊る大捜査線の裏側ＳＰ」が放送された。警察官僚室井慎次を演じた柳葉敏郎（６３）と、室井をライバル視する一方で敬意を払う後輩新城賢太郎を演じた筧利夫（６２）がゲスト出演した。勝手なイメージとして「室井慎次、カメラ回ってない時も怖かったっぽい」のお題が提示されると、筧が迷わず「◎」のカードを掲げ、隣でにこやかに笑う柳葉をさして「今日みたいなこんな状態は夢のよう