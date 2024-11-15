厚生労働省の年金部会で、いわゆる「年収106万円の壁」撤廃の方針が示されました。手取りが減る懸念に対し、労使の合意のもと、保険料の負担割合を変更できる特例案も示されました。パートタイムやアルバイトなど短時間で働く人が厚生年金に加入する要件は、従業員51人以上の企業で、週20時間以上働き、年収106万円相当を受け取っている学生以外の人です。厚労省は15日の部会で、企業の規模の要件について、5人以上の従業員