厚生労働省の年金部会で、いわゆる「年収106万円の壁」撤廃の方針が示されました。手取りが減る懸念に対し、労使の合意のもと、保険料の負担割合を変更できる特例案も示されました。パートタイムやアルバイトなど短時間で働く人が厚生年金に加入する要件は、従業員51人以上の企業で、週20時間以上働き、年収106万円相当を受け取っている学生以外の人です。厚労省は15日の部会で、企業の規模の要件について、5人以上の従業員
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 目黒蓮の映画「緊急延期状態」か
- 2. 死亡のホテル従業員 犯人と関係?
- 3. 生稲氏 政務官の抱負に批判殺到
- 4. 韓アイドルの来日反対 2万人超え
- 5. 柳葉敏郎 求婚したかった女優
- 6. 顔面大火傷 元美少女が現状告白
- 7. 八村塁に「代表引退」求める声も
- 8. 1歳死亡 以前から保護者は不安
- 9. 松本側 要望多い会見巡り声明
- 10. 三笘に疑惑のイエロー SNS騒然
- 1. 生稲氏 政務官の抱負に批判殺到
- 2. 1歳死亡 以前から保護者は不安
- 3. 中華チェーンで料理に虫混入?
- 4. Z李 女児に開錠させ侵入したか
- 5. メルカリ返品詐欺 話題の解決法
- 6. ドンファン元妻「死に方考えて」
- 7. 「プルコギではなく…」1歳死亡
- 8. 報酬ゼロで労働 マスク氏が募集
- 9. 質問恥ずかしい 職員が文書偽造
- 10. 批判の政務官起用 裏にある目的
- 1. ドンファン元妻 無期懲役は困難?
- 2. 106万円の壁撤廃へ 社保審部会
- 3. 石丸新党に行く? 音喜多氏が回答
- 4. 石破首相、トランプ氏に電話で祝意 「
- 5. 首相も激高 予算委の一部始終
- 6. ブログ内容を修正 甘利氏に苦言
- 7. 政治資金透明化へ第三者機関が必要と首
- 8. 「年収の壁」で臨時国会に法案＝国民民
- 9. 自民 個人献金の税の優遇拡大へ
- 10. 年収106万円の壁撤廃へ支援 厚生年金
- 1. 韓アイドルの来日反対 2万人超え
- 2. ケネディ氏が厚生長官 人事波紋
- 3. 中国 21世紀版アヘン戦争開始へ?
- 4. UFO目撃情報 米で数百件の新報告
- 5. 放射能でカエルが真っ黒に ウ
- 6. 1話見たら止まらない話題作
- 7. ウ「米支援が中断すれば原爆も」
- 8. 寝室に珍客…豪ならではの遭遇
- 9. 白の犬から緑の子犬が誕生 米
- 10. T・スウィフト恋人 空き巣被害に
- 1. 24年版 世界1使われるパスワード
- 2. 年収600万 年金見込み額に唖然
- 3. 定年目前の教師 修学旅行で絶望
- 4. メルカリも許さない 怒りの告発
- 5. SalesForce障害 災害情報に影響
- 6. ローソン「やみつき鶏」回収へ
- 7. トヨタ「何乗りたい?」結果騒然
- 8. 不二家の新春福袋2025 中身公開
- 9. 10年間で残業時間を減らした企業
- 10. 退職金課税 見直し議論が再始動
- 1. 郵便局初 ポイント制度を開始へ
- 2. Facebookが「ヌード写真が多すぎる」「…
- 3. いっしょって、とくべつ。misdo Pok…
- 4. 新しいiCloud for Windows公開。OneDri…
- 5. 絵文字で通信「令和のポケベル」
- 6. 日本エイサーが国内スマートフォン市場…
- 7. LSDは脳を「子どものころの状態」にす
- 8. 俺は負けん、友のために!『仮面ライダ…
- 9. アールエスコンポーネンツ、Raspberry …
- 10. TOTAL TRADE JAPAN、水をこぼしても安…
- 1. 八村塁に「代表引退」求める声も
- 2. 三笘に疑惑のイエロー SNS騒然
- 3. 侍Jが韓国に逆転勝ち 2連勝に
- 4. 森保J インドネシアに4発圧勝
- 5. 社員事故のJ2群馬 ファン感中止
- 6. 「雨ヤバい」森保Jの試合が話題
- 7. プレミア12 清宮への采配が物議
- 8. 久保建英の先発落ち 森保Jに疑問
- 9. 八村塁からの苦言...協会が言及
- 10. カブス今永 表彰式で仰天行動
- 1. 目黒蓮の映画「緊急延期状態」か
- 2. 柳葉敏郎 求婚したかった女優
- 3. 松本側 要望多い会見巡り声明
- 4. Z李逮捕 ドラマがお蔵入り危機か
- 5. 在り方見直す 吉川ひなの離婚か
- 6. 松本裁判に衝撃事実 異例の証拠
- 7. 岡村 年末のゴチ巡り意味深発言
- 8. 榮倉奈々の夫婦SHOTにネット騒然
- 9. アメト―ク欠席 極悪ぶりを暴露
- 10. プレバトに天才出現 番組で号泣
- 1. 娘の結婚台無し? 夫の発言に激怒
- 2. 掃除機は週に何回? ママ達の声
- 3. チ・チャンウクが衝撃の変身！闇に生き…
- 4. ママ友に服を譲ったら...絶縁へ
- 5. 勝手に…息子の彼女がタンス物色
- 6. 「男女の友情」ないと感じた実例
- 7. プロはやらない NGスキンケア
- 8. 脈なし男性の思わせぶり行動とは
- 9. 義母の仕送り要求 金額に絶句
- 10. 震災で行方不明 生きていた友人