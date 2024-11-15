国民民主党は「103万円の壁」に続き、消費税の5％への引き下げも求めていく方針です。一方で、宮城県の村井嘉浩知事が玉木雄一郎代表を批判しています。【画像】国民民主党の要求消費税の5％へ引き下げ、ガソリン税の減税なども■「年収103万円の壁」見直し自民「複雑な方程式の解」国民民主党玉木代表「我々が主張してきた手取りを増やす経済政策。特に103万円の壁の引き上げ、基礎控除等の引き上げを求めていく」14日