Dietrich KnauthKatie Paul[ニューヨーク １４日 ロイター] - 米風刺ニュースサイト「ザ・オニオン」は１４日、銃乱射事件を巡り陰謀論を拡散させるなどした極右ウェブサイト「インフォウォーズ」を競売を通じて買収すると発表した。ザ・オニオンは声明で、インフォウォーズの「容赦ない偽情報の嵐」を自社の「非常に憎悪の少ない虚報」に置き換えると、買収の狙いを説明した。インフォウォーズは陰謀論者として知られるアレ