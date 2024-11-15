漫画家の倉田真由美氏が１５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、情報が入り乱れている兵庫県知事選（１７日投開票）についてつづった。今回の知事選は、斎藤元彦前知事が、自身のパワハラ疑惑などを挙げた文書の対応を巡り県議会の不信任決議を受けて失職したことに伴い、行われているもの。疑惑を否定する斎藤氏、元尼崎市長の稲村和美氏、元アナウンサーで元維新参院議員の清水貴之氏などが出馬しているほか、ＮＨＫから