携帯電話やデジタルオーディオ端末等のアクセサリーの商品を企画・製造・販売を手掛ける「PGA」から「SLinkBuds S用 PUレザーケース」が登場。高級感のあるPUレザーを使用したケース全2種を紹介します☆ PGA「LinkBuds S用 PUレザーケース」 価格：各2,980円（税込）種類：全2種販売店舗：Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店 ほか 高級感あるPUレザーを使用した「SLinkBuds S用 PUレザーケース」がPGAか