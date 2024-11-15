北海道新冠町に位置する「太陽の森ディマシオ美術館」が所蔵・展示している、幻想絵画の鬼才ジェラール・ディマシオによる世界最大の油彩画(縦9m、横27m)が、「The largest professional oil painting by a single artist」として、ギネス世界記録(TM)に公式認定されました。 太陽の森ディマシオ美術館「ジェラール・ディマシオによる世界最大の油彩画」  所在地：北海道新冠群新冠町字太陽204-5理事長：谷本