ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」今回は、配色がおしゃれでマルチに使える「ムーミン」刺繍入り巾着を紹介します☆ ベルメゾン「ムーミン」刺繍入り巾着 価格：1,490円(税込)サイズ：約20×22cm販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」 鮮やかなオレンジの布とネイビーの紐を使った配色がおしゃれなベルメゾンの「ムーミン」刺繍入り巾着。