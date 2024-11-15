TATSUJINは、同社でライセンスを保持する「東亜プラン」アーケード作品が40周年を迎え実施中の「東亜プラン アーケード・マスターピース40周年」の一環として、スマートフォン用ゲームアプリ『AMUSEMENT ARCADE TOAPLANA』のサービスを開始しました。 TATSUJIN『AMUSEMENT ARCADE TOAPLANA』 TATSUJINは、同社でライセンスを保持する「東亜プラン」アーケード作品が40周年を迎え実施中の「東亜プラン アーケード・マスタ