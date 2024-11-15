OpenAIやMicrosoftなどの大手テクノロジー企業を代表するロビー団体・BSAが、2024年のアメリカ大統領選挙で勝利したドナルド・トランプ氏と副大統領候補のJD・バンス氏に対し「AIの導入を不必要に妨げる」可能性のある規則を見直すよう求める書簡を送付しました。BSA-2025-transition_combo_FINAL.pdf(PDFファイル)https://cdn.sanity.io/files/ifn0l6bs/production/3e7753b008d35bf2af2e6c3f4b01ec2799cb7152.pdfTrump lobbied to