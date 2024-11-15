Amazonは11月14日、国内初登場となるFire TVシリーズのサウンドバー「Fire TV Soundbar Plus」の予約販売を開始しました。価格は3万4800円（税込）で、12月6日（金）23時59分まで発売記念セールとして2万6800円（税込）で購入可能。12月16日から順次出荷を開始する予定です。Dolby AtmosとDTS:Xに対応する3.1chサウンドバー3基のフルレンジスピーカー、3基のツイーター、2基のサブウーファーを内蔵する3.1chのサウンドバー。HDMI（