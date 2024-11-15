天皇陛下の大おばにあたる三笠宮妃百合子さまが、15日朝早く、老衰のため逝去された。皇室で最高齢の101歳だった。約8カ月ぶりにお住まいに戻られる赤坂御用地前には朝から報道陣などが集まり、百合子さまのご遺体は住み慣れたお住まいに戻られた。宮内庁の諸橋省明宮務主管は会見で、「崇仁親王妃百合子殿下には、本日午前6時32分、聖路加国際病院において薨去（こうきょ）されました」と述べた。百合子さまはここ数日、徐々に全