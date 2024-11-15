旅工房は、高山泰仁氏が株式の売却に伴い、主要株主から外れたことを明らかにした。11月14日付けで株式を売却し、議決権割合が9.91％、大株主順位は第2位となった。議決権割合が10％未満となったことから、主要株主ではなくなった。高山氏は旅工房の創業者。Go To トラベル事業の給付金の不正受給で、証拠隠滅に近い指示を行っていたことなどが、検証委員会による再検証で明らかになり、2023年2月28日付けで代表取締役会長兼社長を