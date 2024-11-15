今年度の補正予算案などを審議する臨時国会について、自民党は立憲民主党に対し、今月28日に召集することを伝えました。自民党の坂本国対委員長と立憲民主党の笠国対委員長は、先ほど国会内で会談し、坂本氏は臨時国会の召集日を今月28日、石破総理の所信表明演説を29日に行うことを伝えました。また、来月2日から4日に衆・参の本会議で各党が代表質問を行ったあと、「政治とカネ」の問題など、衆・参で予算委員会を開き、議論が行