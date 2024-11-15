◆プロボクシング「フェニックスバトル１２５」▽東洋太平洋、ＷＢＯアジアパシフィック（Ｐ）・ライト級（６１・２キロ以下）王座統一戦１２回戦ＷＢＯアジアＰ同級王者・保田克也―東洋太平洋同級王者・宇津木秀（１１月２１日、東京・後楽園ホール）ＮＴＴドコモは１５日、東京・後楽園ホールで２１日に行われる「ＮＴＴドコモＰｒｅｓｅｎｔｓＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧＰＨＯＥＮＩＸＢＡＴＴＬＥ１２５」