【ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル ～ロトの伝説編～】 11月15日より順次発売 価格：1回750円 スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル ～ロトの伝説編～」を本日11月15日より順次発売している。価格は1回750円。 11月14日に発売となったHD-2D版「ドラゴンクエストIIIそして伝説へ…」。今