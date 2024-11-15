[１４日 ロイター] - 米金融誌バロンズは１４日、シティグループが米政府の制裁対象に指定されたロシアの富豪スレイマン・ケリモフ氏との関係を巡り米当局の調査を受けていると報じた。報道によると、ケリモフ氏の資産を保有するデラウェア州の信託会社ヘリテージ・トラストとシティの関係について、米司法省と米連邦捜査局（ＦＢＩ）、米内国歳入庁（ＩＲＳ）が調査している。シティのマネーロンダリング（資金洗浄）対策や顧