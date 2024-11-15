大門実紀史参院議員（共産党）が、内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官に起用され、批判を浴びている元「SPEED」メンバーで自民党の今井絵理子参院議員について、Xで持論をつづった。「今井絵理子さんにたいするバッシングがひどすぎる」今井氏をめぐっては、10月9日にXに投稿した、国会内と思しき場所でポーズを決めた写真に、「いつまでもアイドル風情が過ぎる」などとする批判が寄せられていた。過去、23年7月に研修のため自民党