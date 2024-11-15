第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が来年１月２、３日に行われる。国学院大が１０月の出雲全日本大学選抜駅伝で２度目の優勝、今月の全日本大学駅伝では初制覇を果たし、箱根でも初の頂点を射程に捉えた。駒大が両駅伝で２位、前回の箱根を制した青学大はいずれも３位だった。ここまでの戦いぶりから各校の戦力を分析する。出雲で８位、全日本でも８位だった帝京大は安定感が持ち味だ。主将の山中博生（４年）