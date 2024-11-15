皇室最高齢・101歳の三笠宮妃百合子さまが15日朝、老衰のため亡くなられました。お住まいのある赤坂御用地前から中継です。百合子さまのご遺体は15日午前9時半ごろ、赤坂御用地に戻っています。先ほど、天皇皇后両陛下が三笠宮邸を弔問のため訪問されました。天皇陛下の大叔母にあたる三笠宮妃百合子さまは15日朝、老衰のため亡くなられました。これを受け、15日正午すぎ、天皇皇后両陛下が弔問のため三笠宮邸を訪問されました。百