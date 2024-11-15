第26回中国国際ハイテク成果交易会が14〜16日の日程で中国南部の広東省深セン市で開催されています。 今回のハイテク成果交易会には、世界100余りの国と地域から5000社弱の著名企業と国際機関が参加し、うち世界トップ500社と中国の中央企業は180社余り、上場企業は1000社余り、ガゼル企業とユニコーン企業は2000社余りに上り、トレードビジター（取引来場者）は延べ40万人に達します。 展示面積は30万平方メートル余りです。国際