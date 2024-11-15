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大分市での時速194キロ死亡事故、被告の当時19歳に懲役12年を求刑

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 大分市で起きた時速194キロの車による死亡事故裁判裁判
  • 運転していた当時19歳の被告の少年が危険運転致死の罪に問われている
  • 被告の姉は「無念さや遺族の思いをくみ取った判決を下してほしい」と訴えた
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