元衆院議員の金子恵美氏（46）が15日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。国民民主党の玉木雄一郎代表（55）が、一部で報じられた元グラビアアイドル小泉みゆきとの不倫報道を認め謝罪した件について私見を述べた。金子氏は16年に、自身の夫・宮崎謙介氏の不倫が発覚した経験がある。その際、宮崎氏は衆院議員を辞職し自民党を離党した。金子氏はYouTubeで「まずは“玉木さんお前もか！宮崎じゃなくてお前もか！”という気がし
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