三笠宮妃百合子さまの逝去を受け、15日午後、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、弔問のため赤坂御用地の三笠宮邸を訪問されました。15日午前6時32分、三笠宮妃百合子さまが皇室最高齢101歳で老衰のため亡くなったことを受け、午後1時40分ごろ、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが赤坂御用地に到着し、弔問のため三笠宮邸を訪問されました。百合子さまは今年の1月1日に皇居宮殿で行われた新年祝賀の儀に出席し、両陛下とともに愛子