Bank Band 2025年2月15日・16日の２日間にわたり、東京ドームで「ap bank fes '25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜」の開催が決定した。ap bankは、音楽家の小林武史と、Mr.Children の櫻井和寿に、坂本龍一氏を加えた３名が拠出した資金をもとに、 2003年に設立。サステナブルということを大きな指標に据えながら、自然エネルギーや環境保全活動している方々へ の融資から始まり、野外音楽イベント ap ban