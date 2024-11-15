三笠宮妃百合子さまの逝去を受け、天皇皇后両陛下に続き、長女の愛子さまも15日午後、百合子さまの弔問に向かわれました。午後1時半頃、黒い装いの愛子さまは皇居・半蔵門を出発されました。けさ早く、百合子さま逝去の知らせを受け、愛子さまはきょうは勤務を休み、陛下の大おばにあたる百合子さまを弔問されたということです。これに先立ち、両陛下も三笠宮邸を訪れ、弔問されました。今後、葬儀は皇室の伝統にのっとって行われ