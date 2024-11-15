ベースが急反発している。１４日の取引終了後に発表した第３四半期累計（１～９月）連結決算が、売上高１４７億３１００万円（前年同期比６．８％増）、営業利益３７億８６００万円（同９．６％増）、純利益２６億２１００万円（同１１．５％増）と増収増益となったことが好感されている。 企業のＤＸをはじめとするデジタル投資のニーズや、ＳＡＰ・ＥＲＰの保守サポート期限終了による駆け込み需