雨風太陽は大幅安。１４日取引終了後、２４年１２月期単独業績予想について売上高を１３億６３００万円から１０億９００万円（前期比５．６％増）へ、営業損益を６４００万円の赤字から１億７０００万円の赤字（前期２億２９００万円の赤字）へ下方修正すると発表した。足もとの業績が想定を下回る水準で進捗したため。これが嫌気されている。 出所：MINKABU PRESS