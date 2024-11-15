日本維新の会の空本誠喜衆院議員日本維新の会の空本誠喜衆院議員（60）＝広島4区＝は15日、国会内で記者会見し、党代表選（17日告示、12月1日投開票）に立候補する考えを明らかにした。「同僚議員の推薦をいただき、出馬できることになった」と述べた。代表選への立候補表明は4人目。代表選には空本氏のほか、金村龍那副幹事長（45）＝衆院比例南関東、共同代表の吉村洋文大阪府知事（49）、松沢成文参院議員（66）＝神奈川選