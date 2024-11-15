伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会は、東京都台東区上野恩賜公園で2024年11月22日(金)〜24日(日)の3日間「伊賀上野NINJAフェスタ2024in上野恩賜公園」を開催します。 伊賀上野NINJAフェスタ2024in上野恩賜公園  伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会は、東京都台東区上野恩賜公園で2024年11月22日(金)〜24日(日)の3日間「伊賀上野NINJAフェスタ2024in上野恩賜公園」を開催。■伊賀上野NINJAフェスタin上野恩賜公園につい