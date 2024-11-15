ペルー大統領、習近平主席の歓迎式典開催14日、歓迎式典の会場。（リマ＝新華社記者/黄敬文）【新華社リマ11月14日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は14日、ペルーのリマでボルアルテ大統領が開いた歓迎式典に出席した。ペルー大統領、習近平主席の歓迎式典開催14日、歓迎式典の会場に向かう習近平主席らが乗る車列。（リマ＝新華社記者/李木子）ペルー大統領、習近平主席の歓迎式典開催14日、歓迎式典の様子。（リマ