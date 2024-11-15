高級外車「フェラーリ」が官公庁のインターネット公売で過去最高額の1億7100万円で落札されました。落札された高級外車「フェラーリ」は税金の滞納者から差し押さえた財産を出品する官公庁のインターネット公売に東京国税局が出品していたものです。国税庁によりますと、「フェラーリ」の入札には127件の申し込みがあり、最低入札価格の7130万円をおよそ1億円上回る、1億7100万1000円で落札されたということです。官公庁のインター