トランプ次期米大統領（左）とトッド・ブランチ氏＝５月３０日、米ニューヨーク市の刑事裁判所/Michael M. Santiago/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ次期米大統領は１４日、自身の訴訟で弁護人を務めたトッド・ブランチ氏を司法副長官に、同じく弁護団の一員だったエミル・ボーブ氏を司法副長官代理に指名すると発表した。連邦最高裁の訟務長官にはジョン・サウアー氏を充てる。サウアー氏は大統領の免責を認める最高裁の判断を勝