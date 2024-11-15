【アミューズメント エキスポ2024】 11月15日～16日 開催 開催場所：東京ビッグサイト 東5・6ホール ※11月15日はビジネスデー 「幻想水滸伝 I＆II HDリマスター 名シーンアクリルスタンドVol.1/Vol.2」 11月15日より16日まで開催されている「アミューズメント エキスポ2024」のプライズフェ