自民党本部＝東京・永田町自民党は15日の総務会で、次期衆院選を巡り、2回連続して小選挙区で敗れ、比例代表で復活当選した現職を原則として比例名簿の下位に登載する方針を了承した。小選挙区との重複立候補は同一順位とするのが通例だった。小選挙区での勝利に向け、活動量を増やすよう促す狙いがある。従来の内規では、2回連続で比例復活した現職は原則、重複立候補を認めないとしているが、選挙区事情などで容認されるケー