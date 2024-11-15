Sriparna RoyMariam Sunny[１４日 ロイター] - 世界保健機関（ＷＨＯ）と米疾病対策センター（ＣＤＣ）は１４日、麻疹（はしか）の２０２３年の感染者数が前年比２０％増加したと発表した。世界の最貧国や紛争多発国でワクチン接種が十分でないことを理由に挙げた。大規模な流行の半数近くがアフリカ地域で発生し、同地域での死者数は３７％増えた。ＷＨＯで麻疹・風疹を担当する上級顧問ナターシャ・クロウクロフト氏は、
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 目黒蓮の映画「緊急延期状態」か
- 2. 死亡のホテル従業員 犯人と関係?
- 3. 生稲氏 政務官の抱負に批判殺到
- 4. 韓アイドルの来日反対 2万人超え
- 5. 柳葉敏郎 求婚したかった女優
- 6. 顔面大火傷 元美少女が現状告白
- 7. 八村塁に「代表引退」求める声も
- 8. 1歳死亡 以前から保護者は不安
- 9. 松本側 要望多い会見巡り声明
- 10. 三笘に疑惑のイエロー SNS騒然
- 1. 生稲氏 政務官の抱負に批判殺到
- 2. 1歳死亡 以前から保護者は不安
- 3. 中華チェーンで料理に虫混入?
- 4. メルカリ返品詐欺 話題の解決法
- 5. Z李 女児に開錠させ侵入したか
- 6. ドンファン元妻「死に方考えて」
- 7. 質問恥ずかしい 職員が文書偽造
- 8. 報酬ゼロで労働 マスク氏が募集
- 9. 「プルコギではなく…」1歳死亡
- 10. 批判の政務官起用 裏にある目的
- 1. ドンファン元妻 無期懲役は困難?
- 2. 106万円の壁撤廃へ 社保審部会
- 3. 石丸新党に行く? 音喜多氏が回答
- 4. 首相も激高 予算委の一部始終
- 5. 政治資金透明化へ第三者機関が必要と首
- 6. 自民 個人献金の税の優遇拡大へ
- 7. 年収106万円の壁撤廃へ支援 厚生年金
- 8. 松山千春が出馬を断念した理由
- 9. 山尾議員を一刀両断「自己中」
- 10. LCC運休 訪日韓国人の減少で痛手
- 1. 韓アイドルの来日反対 2万人超え
- 2. 1話見たら止まらない話題作
- 3. 中国 21世紀版アヘン戦争開始へ?
- 4. ケネディ氏が厚生長官 人事波紋
- 5. 放射能でカエルが真っ黒に ウ
- 6. UFO目撃情報 米で数百件の新報告
- 7. 寝室に珍客…豪ならではの遭遇
- 8. ウ「米支援が中断すれば原爆も」
- 9. 白の犬から緑の子犬が誕生 米
- 10. T・スウィフト恋人 空き巣被害に
- 1. 24年版 世界1使われるパスワード
- 2. 年収600万 年金見込み額に唖然
- 3. 定年目前の教師 修学旅行で絶望
- 4. メルカリも許さない 怒りの告発
- 5. ローソン「やみつき鶏」回収へ
- 6. SalesForce障害 災害情報に影響
- 7. 不二家の新春福袋2025 中身公開
- 8. トヨタ「何乗りたい?」結果騒然
- 9. 10年間で残業時間を減らした企業
- 10. 退職金課税 見直し議論が再始動
- 1. 郵便局初 ポイント制度を開始へ
- 2. いっしょって、とくべつ。misdo Pok…
- 3. 日本エイサーが国内スマートフォン市場…
- 4. LSDは脳を「子どものころの状態」にす
- 5. 俺は負けん、友のために!『仮面ライダ…
- 6. アールエスコンポーネンツ、Raspberry …
- 7. 新しいiCloud for Windows公開。OneDri…
- 8. TOTAL TRADE JAPAN、水をこぼしても安…
- 9. Facebookが「ヌード写真が多すぎる」「…
- 10. Windows標準ブラウザのEdge上で表示し…
- 1. 八村塁に「代表引退」求める声も
- 2. 三笘に疑惑のイエロー SNS騒然
- 3. 森保J インドネシアに4発圧勝
- 4. 侍Jが韓国に逆転勝ち 2連勝に
- 5. 社員事故のJ2群馬 ファン感中止
- 6. 「雨ヤバい」森保Jの試合が話題
- 7. プレミア12 清宮への采配が物議
- 8. カブス今永 表彰式で仰天行動
- 9. 八村塁からの苦言...協会が言及
- 10. 久保建英の先発落ち 森保Jに疑問
- 1. 目黒蓮の映画「緊急延期状態」か
- 2. 柳葉敏郎 求婚したかった女優
- 3. 松本側 要望多い会見巡り声明
- 4. 在り方見直す 吉川ひなの離婚か
- 5. Z李逮捕 ドラマがお蔵入り危機か
- 6. 松本裁判に衝撃事実 異例の証拠
- 7. 岡村 年末のゴチ巡り意味深発言
- 8. 榮倉奈々の夫婦SHOTにネット騒然
- 9. 紅白 STARTO社から驚愕の条件?
- 10. プレバトに天才出現 番組で号泣
- 1. 娘の結婚台無し? 夫の発言に激怒
- 2. チ・チャンウクが衝撃の変身！闇に生き…
- 3. ママ友に服を譲ったら...絶縁へ
- 4. 掃除機は週に何回? ママ達の声
- 5. 勝手に…息子の彼女がタンス物色
- 6. 「男女の友情」ないと感じた実例
- 7. プロはやらない NGスキンケア
- 8. 脈なし男性の思わせぶり行動とは
- 9. 義母の仕送り要求 金額に絶句
- 10. 震災で行方不明 生きていた友人