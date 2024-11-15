Sriparna RoyMariam Sunny[１４日 ロイター] - 世界保健機関（ＷＨＯ）と米疾病対策センター（ＣＤＣ）は１４日、麻疹（はしか）の２０２３年の感染者数が前年比２０％増加したと発表した。世界の最貧国や紛争多発国でワクチン接種が十分でないことを理由に挙げた。大規模な流行の半数近くがアフリカ地域で発生し、同地域での死者数は３７％増えた。ＷＨＯで麻疹・風疹を担当する上級顧問ナターシャ・クロウクロフト氏は、