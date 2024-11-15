『ANNIE/アニー』（2014）以降、10年ぶりに映画界へカムバックするキャメロン・ディアスと、『ANNIE/アニー』でキャメロンと共演したジェイミー・フォックスが繰り広げる特大コメディ・アクション『バック・イン・アクション』より、ティザー予告編が公開された。2025年1月17日（金）よりで世界独占配信となる映画だ。 Netflix映画『バック・イン・アクション』2025年1月17日（金）より世界独占配信 家庭