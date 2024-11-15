激しい交通渋滞で知られるニューヨークマンハッタンで、混雑する区域に乗り入れるすべての車両に対し、全米で初めて渋滞税が課されることになりました。ニューヨーク州のホークル知事は14日、マンハッタンの60丁目より南側に乗り入れる車両から、一日1回、日中は9ドル、およそ1400円の通行料を来年1月5日から徴収すると発表しました。渋滞緩和と温室効果ガスの削減が目的です。渋滞税はトランプ次期大統領が反対していた